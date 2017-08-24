Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Армении Сержа Саргсяна посетить Туркменистан с официальным визитом: принято совместное заявление

23-24 августа 2017 года по приглашению Президента Республики Армения Сержа Саргсяна состоялся официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Встреча на высшем уровне, ставшая продолжением высокого политического диалога, проходила в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.



Президент Республики Армения и Президент Туркменистана,

всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития всего комплекса армяно-туркменских межгосударственных отношений,

опираясь на прочные исторические связи между Арменией и Туркменистаном, многовековые узы дружбы и взаимодействия народов двух стран,

основываясь на незыблемости Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Туркменистаном от 24 августа 1993 года,

будучи убеждены, что дальнейшее укрепление и развитие отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Туркменистаном отвечает коренным интересам народов обеих стран,

стремясь к развитию более тесного взаимодействия на международной арене и в международных организациях, членами которых являются Республика Армения и Туркменистан, заявляют о нижеследующем.



В ходе состоявшихся в атмосфере дружбы, открытости и взаимопонимания переговоров Главы государств констатировали, что за прошедший со дня установления дипломатических отношений период, Арменией и Туркменистаном пройден большой путь в направлении формирования и последующего расширения армяно-туркменского межгосударственного взаимодействия в самых различных областях.

Республика Армения и Туркменистан, исполненные решимости приумножать и укреплять дружбу между народами двух стран, будут и далее строить свои отношения в духе взаимного доверия, руководствуясь принципами равноправия, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения интересов и обоюдной выгоды. Президенты высказались за динамичное развитие двусторонних связей в торгово-экономической, научной, культурной и образовательной сферах, диалога по парламентской линии, контактов между представителями деловых кругов и творческой интеллигенции.

Президент Армении и Президент Туркменистана с удовлетворением подтверждают, что созвучие позиций государств по основным вопросам международной повестки дня и обоюдный настрой на развитие сотрудничества, предоставляют широкие возможности для конструктивного взаимодействия на многосторонних площадках. Главы государств высказались в пользу формирования справедливого демократического миропорядка, основанного на верховенстве международного права, целях и принципах Устава Организации Объединённых Наций при центральной координирующей роли ООН в поддержании всеобщего мира и международной безопасности, усиления коллективных начал и многосторонних подходов в мировых делах. Стороны убеждены в том, что соблюдение всеми странами норм и принципов международного права является приоритетом в выстраивании международных отношений.



Подчёркнута важность поиска исключительно мирного разрешения существующих конфликтов политико-дипломатическими средствами и методами, на основе целей Устава ООН, норм и принципов международного права.

Президенты Армении и Туркменистана вновь подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций в интересах борьбы с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия и незаконной миграцией.

Армения и Туркменистан будут координировать свою внешнеполитическую деятельность в интересах развития, сотрудничества и прогресса, во благо укрепления безопасности и стабильности.



Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании экономического сотрудничества и реализации имеющегося в данной области потенциала. С этой целью они будут оказывать максимальное содействие увеличению объёмов торгового оборота, развитию взаимодействия в области энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, в ювелирной, лёгкой и обрабатывающей промышленности, а также в инновационной и в ряде других сфер.



Стороны будут способствовать совершенствованию механизма взаимодействия и стимулирования прямых связей между хозяйствующими субъектами двух стран.

Республика Армения и Туркменистан подтверждают готовность к совместной разработке проектов в сфере транспорта и туризма, выступают за установление регулярного прямого воздушного сообщения между двумя государствами.

Президенты отметили важность выполнения задач, поставленных перед соответствующими национальными частями Межправительственной армяно-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Высказались за активизацию её работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества, а также за расширение её деятельности на другие области, представляющие взаимный интерес. В целях реализации инициатив на указанных направлениях достигнута договорённость о проведении 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде в первом полугодии 2018 года.



Стороны убеждены, что туризм является важным средством, стимулирующим взаимопознание, а также культурное, экономическое и гуманитарное сотрудничество между двумя странами, и согласны проработать пути активизации двустороннего взаимодействия в этой области и изучить возможности с целью создания наиболее благоприятных условий для туристов и деловых людей, особенно в части, касающейся совершенствования нормативно-правовой базы, которая регулирует поездки граждан с туристическими и деловыми целями.



Главы государств отметили обоюдную заинтересованность в развитии отношений в гуманитарной сфере, в расширении прямых контактов между организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учреждениями здравоохранения, учебными заведениями и другими организациями культурно-гуманитарной сферы. В этих целях Армения и Туркменистан намерены содействовать расширению возможностей и форм прямого общения между высшими учебными, научно-исследовательскими и академическими заведениями, а также студентами, аспирантами и преподавателями.



Стороны высказались в пользу проектов по интенсификации практического диалога в области культуры, в том числе и по линии сохранения армянского исторического наследия в Туркменистане и туркменского на территории Армении, соответственно.



Президенты подтвердили готовность к взаимному проведению в Республике Армения и Туркменистане национальных выставок, бизнес-форумов и иных мероприятий с участием представителей деловых кругов двух государств.

Главы государств выразили удовлетворение подписанием в ходе визита ряда документов, которые призваны содействовать укреплению договорно-правовой базы армяно-туркменских отношений. Признавая важность ее дальнейшего расширения, соответствующим министерствам и ведомствам поручено активизировать работу над двусторонними соглашениями и договорами, призванными придать новый импульс конкретным шагам сотрудничества в различных сферах.



Стороны договорились поддерживать постоянные контакты на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес, в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества на благо народов Армении и Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну, всему армянскому народу за тёплый, дружественный приём и гостеприимство, оказанное ему и туркменской делегации, и пригласил Президента Республики Армения посетить с официальным визитом Туркменистан в удобное для него время.

Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



Президент Республики Армения

Серж САРГСЯН

Президент Туркменистана

Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ



г. Ереван, 24 августа 2017 года-0-/35/

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Армении Сержа Саргсяна посетить Туркменистан с официальным визитом: принято совместное заявление

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14:26, 24 Օգոստոս, 2017



23-24 августа 2017 года по приглашению Президента Республики Армения Сержа Саргсяна состоялся официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Встреча на высшем уровне, ставшая продолжением высокого политического диалога, проходила в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.



Президент Республики Армения и Президент Туркменистана,

всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития всего комплекса армяно-туркменских межгосударственных отношений,

опираясь на прочные исторические связи между Арменией и Туркменистаном, многовековые узы дружбы и взаимодействия народов двух стран,

основываясь на незыблемости Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Туркменистаном от 24 августа 1993 года,

будучи убеждены, что дальнейшее укрепление и развитие отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Туркменистаном отвечает коренным интересам народов обеих стран,

стремясь к развитию более тесного взаимодействия на международной арене и в международных организациях, членами которых являются Республика Армения и Туркменистан, заявляют о нижеследующем.



В ходе состоявшихся в атмосфере дружбы, открытости и взаимопонимания переговоров Главы государств констатировали, что за прошедший со дня установления дипломатических отношений период, Арменией и Туркменистаном пройден большой путь в направлении формирования и последующего расширения армяно-туркменского межгосударственного взаимодействия в самых различных областях.

Республика Армения и Туркменистан, исполненные решимости приумножать и укреплять дружбу между народами двух стран, будут и далее строить свои отношения в духе взаимного доверия, руководствуясь принципами равноправия, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения интересов и обоюдной выгоды. Президенты высказались за динамичное развитие двусторонних связей в торгово-экономической, научной, культурной и образовательной сферах, диалога по парламентской линии, контактов между представителями деловых кругов и творческой интеллигенции.

Президент Армении и Президент Туркменистана с удовлетворением подтверждают, что созвучие позиций государств по основным вопросам международной повестки дня и обоюдный настрой на развитие сотрудничества, предоставляют широкие возможности для конструктивного взаимодействия на многосторонних площадках. Главы государств высказались в пользу формирования справедливого демократического миропорядка, основанного на верховенстве международного права, целях и принципах Устава Организации Объединённых Наций при центральной координирующей роли ООН в поддержании всеобщего мира и международной безопасности, усиления коллективных начал и многосторонних подходов в мировых делах. Стороны убеждены в том, что соблюдение всеми странами норм и принципов международного права является приоритетом в выстраивании международных отношений.



Подчёркнута важность поиска исключительно мирного разрешения существующих конфликтов политико-дипломатическими средствами и методами, на основе целей Устава ООН, норм и принципов международного права.

Президенты Армении и Туркменистана вновь подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций в интересах борьбы с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия и незаконной миграцией.

Армения и Туркменистан будут координировать свою внешнеполитическую деятельность в интересах развития, сотрудничества и прогресса, во благо укрепления безопасности и стабильности.



Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании экономического сотрудничества и реализации имеющегося в данной области потенциала. С этой целью они будут оказывать максимальное содействие увеличению объёмов торгового оборота, развитию взаимодействия в области энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, в ювелирной, лёгкой и обрабатывающей промышленности, а также в инновационной и в ряде других сфер.



Стороны будут способствовать совершенствованию механизма взаимодействия и стимулирования прямых связей между хозяйствующими субъектами двух стран.

Республика Армения и Туркменистан подтверждают готовность к совместной разработке проектов в сфере транспорта и туризма, выступают за установление регулярного прямого воздушного сообщения между двумя государствами.

Президенты отметили важность выполнения задач, поставленных перед соответствующими национальными частями Межправительственной армяно-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Высказались за активизацию её работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества, а также за расширение её деятельности на другие области, представляющие взаимный интерес. В целях реализации инициатив на указанных направлениях достигнута договорённость о проведении 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде в первом полугодии 2018 года.



Стороны убеждены, что туризм является важным средством, стимулирующим взаимопознание, а также культурное, экономическое и гуманитарное сотрудничество между двумя странами, и согласны проработать пути активизации двустороннего взаимодействия в этой области и изучить возможности с целью создания наиболее благоприятных условий для туристов и деловых людей, особенно в части, касающейся совершенствования нормативно-правовой базы, которая регулирует поездки граждан с туристическими и деловыми целями.



Главы государств отметили обоюдную заинтересованность в развитии отношений в гуманитарной сфере, в расширении прямых контактов между организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учреждениями здравоохранения, учебными заведениями и другими организациями культурно-гуманитарной сферы. В этих целях Армения и Туркменистан намерены содействовать расширению возможностей и форм прямого общения между высшими учебными, научно-исследовательскими и академическими заведениями, а также студентами, аспирантами и преподавателями.



Стороны высказались в пользу проектов по интенсификации практического диалога в области культуры, в том числе и по линии сохранения армянского исторического наследия в Туркменистане и туркменского на территории Армении, соответственно.



Президенты подтвердили готовность к взаимному проведению в Республике Армения и Туркменистане национальных выставок, бизнес-форумов и иных мероприятий с участием представителей деловых кругов двух государств.

Главы государств выразили удовлетворение подписанием в ходе визита ряда документов, которые призваны содействовать укреплению договорно-правовой базы армяно-туркменских отношений. Признавая важность ее дальнейшего расширения, соответствующим министерствам и ведомствам поручено активизировать работу над двусторонними соглашениями и договорами, призванными придать новый импульс конкретным шагам сотрудничества в различных сферах.



Стороны договорились поддерживать постоянные контакты на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес, в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества на благо народов Армении и Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну, всему армянскому народу за тёплый, дружественный приём и гостеприимство, оказанное ему и туркменской делегации, и пригласил Президента Республики Армения посетить с официальным визитом Туркменистан в удобное для него время.

Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



Президент Республики Армения

Серж САРГСЯН

Президент Туркменистана

Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ

г. Ереван, 24 августа 2017 года