Впервые сфотографирована поверхность чужой звезды

Астрономы из Чили и Германии впервые получили изображение поверхности Антареса — красного сверхгиганта в созвездии Скорпиона. Это позволило выявить быстро перемещающиеся скопления газа вблизи звезды, однако пока неизвестно, что именно приводит их в движение. Статья ученых опубликована в журнале Nature, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Антарес удален от Земли на 555 световых лет. Он больше Солнца в 883 раза, и его размеры сравнимы с орбитой Марса. Для наблюдения за сверхгигантом астрономы воспользовались интерферометром на базе Very Large Telescope — комплекса телескопов, установленных на горе Серро Параналь в Чили. Интерферометр работает как один гигантский телескоп, что позволяет получить изображения космических объектов с высоким разрешением.

Наблюдения за звездой велись в инфракрасном диапазоне в течение пяти дней. Данные от четырех синхронизированных друг с другом телескопов обрабатывались с помощью специального алгоритма.