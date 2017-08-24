Армения и Бразилия подпишут меморандум о торговом и инвестиционном сотрудничестве

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Бразилией меморандума о торговом и инвестиционном сотрудничестве, предполагающего создание специальной рабочей группы. Как передает «Арменпресс», согласно проекту меморандума, представленному заместителем министра экономического развития и инвестиций Тиграном Хачатряном, документ предусматривает создание совместной рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

«Цель меморандума – укрепить сотрудничество, направленное на поддержку торгового и инвестиционного потенциала Армении и Бразилии», – отметил Хачатрян.

Меморандум предусматривает проведение исследований бизнес-возможностей в двух государствах, упрощение процедур участия компаний и предпринимателей в выставках, ярмарках, деловых миссиях и мероприятиях, сотрудничество в сферах торговли и инвестиций для деятельности в третьих странах.