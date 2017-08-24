Volkswagen представил самый маленький и дешевый кроссовер

Компания Volkswagen представила новую модель под названием T-Roc, которая займет в линейке место на ступеньку ниже «Тигуана». Это самый компактный и доступный вседорожник марки, который на рынке Германии будет стоить в районе 20 тысяч евро, а также первый автомобиль производителя с двухцветной окраской кузова, передает Арменпресс.

Габаритная длина новинки составляет 4234 миллиметра, ширина – 1819 миллиметров, высота – 1573 миллиметра, а размер колесной базы равен 2603 миллиметрам. Таким образом, «Ти-Рок» получился на 252 миллиметра короче, на 20 миллиметров уже и на 100 миллиметров ниже «Тигуана». Колесная база кроссовера на 74 миллиметра меньше, чем у старшей модели.

Volkswagen T-Roc построен на модульном шасси MQB, которое уже используется на «Ибице» и «Поло». Кроссовер будет доступен в двух модификациях – Style и Sport.

Публичный дебют T-Roc состоится на сентябрьском моторшоу во Франкфурте. Первые заказчики получат свои машины до конца года.