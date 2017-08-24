Армения и Туркменистан углубляют связи в гуманитарной сфере

23-24 августа 2017 года по приглашению президента Республики Армения Сержа Саргсяна состоялся официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Армения.

Встреча на высшем уровне, ставшая продолжением высокого политического диалога, проходила в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.

В ходе встречи президент Армении Серж Саргсян и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратили внимание на сотрудничество обеих стран в гуманитарной сфере. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил прочность гуманитарных связей двух стран, идущих из глубины веков и активно поддерживаемых в наши дни – в пример будущим поколениям. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи.

«Мы договорились способствовать более тесному общению обоих народов, стремлению изучить глубже историческое наследие, а также созданию условий для сотрудничества деятелей культуры обеих стран в гуманитарной сфере»,-сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Он добавил, что Туркменистан и Армения на сегодня имеют огромный потенциал в торгово-экономической сфере, который следует использовать в различных направлениях, в первую очередь, в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, текстильная промышленность, здравоохранение. По его словам, основным координатором сотрудничества двух стран должна выступить межправительственная комиссия.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в сентябре этого года в Ашгабаде состоятся 5-е игры боевых искусств Азии и пригласил президента Армении Сержа Саргсяна принять участие в церемонии открытия этих состязаний.