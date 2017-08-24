Премьер-министр Грузии выразил благодарность Армении за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в зоне стихийного бедствия, выразил благодарность Армении, Азербайджану, Турции и Беларуси за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье.

Как передает «Арменпресс», 24-го августа премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили приветствовал позицию РФ, которая выразила готовность оказать помощь в тушении пожара. «В условиях, когда у нас достаточно сложные отношения с РФ, позиция РФ, которая выразила готовность оказать помощь в тушении пожара, приветствуется»,- сказал он в беседе с журналистами.

Как сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, предложения о ;помощи были получены также от Великобритании, Израиля, Германии, США, Греции, Украины, Болгарии и Ирана.

Как сообщалось ранее, армянские пожарные-спасатели МЧС Армении возобновили с 06.30 утра 24-го августа свои действия по пожаротушению в Боржомском лесу в Грузии.На место выехали 4 боевых наряда. Необходимости в присутствии на месте остальных 4 боевых нарядов не имеется.

Накануне сообщалось, что колонна армянских пожарных-спасателей благополучно доехала до края Самцхе-Джавахк в Грузии и дислоцировалась в населенном пункте Цахвери. Получив задания и проведя разведку на выделенных им участках, армянские пожарные-спасатели приступили к пожаротушению в Грузии.

20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье возник пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис гуманитарной помощи ООН власти Грузии обратились к международному сообществу помочь в тушении пожара.

По указанию президента РА и соответствующему распоряжению премьер-министра РА МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней Грузии

22 августа в 16.30 часов в Грузию отправились 57 спасателей: 8 пожарно-спасательных и 1 спасательная машина МЧС РА, 1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной пульт управления, который поможет для координации действий на месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.