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Глава Европарламента призвал создать европейское ФБР для борьбы против ИГ


Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что в Европе необходимо создать ФБР для борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Таяни, "ИГ пытается устроить атаки" по всему континенту. "Нужно работать сообща, поскольку иногда не хватает кооперации, - отметил он в распространенном в четверг интервью радиостанции Onda Cero. - Мы можем сделать больше во взаимодействии между прокуратурами, полицией, разведками". "Я думаю, что должно существовать в Европе ФБР для борьбы против ИГ", - добавил глава Европарламента.

Он считает, что "существует взаимодействие, но оно должно быть интенсивнее в сфере обмена информацией на всех уровнях". "Предотвращение радикализации молодежи важно начинать с образовательного уровня, - отметил Таяни. - Если это европеец, но из другой страны, важно объяснить ценности Европы".



 



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