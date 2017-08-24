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На турецко-сирийской границе прогремел взрыв


На турецко-сирийской границе в провинции Килис прогремел взрыв: есть жертва. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

Взорвалась одна из машин на КПП, погиб гражданин Турции Мехмед Акджан.

В машине было установлено взрывное устройство, правоохранительные органы Турции пока не признали и не отрицали, что это был теракт.

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