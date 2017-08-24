На турецко-сирийской границе прогремел взрыв
На турецко-сирийской границе в провинции Килис прогремел взрыв: есть жертва. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.
Взорвалась одна из машин на КПП, погиб гражданин Турции Мехмед Акджан.В машине было установлено взрывное устройство, правоохранительные органы Турции пока не признали и не отрицали, что это был теракт.
- 15:37 В Италии вспоминают жертв прошлогоднего землетрясения
- 15:22 В Персидском заливе столкнулись два судна, погибли 20 моряков
- 15:21 Президент Армении Серж Саргсян принимал участие в церемонии прощания с известным армянским писателем, публицистом Перчем Зейтунцяном
- 15:09 Погибший лес: фото последствий пожара в Боржоми
- 14:55 Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро
- 14:47 Президенты Армении и Туркменистана обсудили вопрос открытия прямого авиасообщения
- 14:46 Узбекистан попросил арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России
- 14:40 Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
- 14:28 Не менее 8 человек пропали без вести во время оползня в Швейцарии
- 14:26 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Армении Сержа Саргсяна посетить Туркменистан с официальным визитом: принято совместное заявление
- 14:22 Президент Армении Серж Саргсян подтвердил позицию Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта
- 14:11 Впервые сфотографирована поверхность чужой звезды
- 14:06 На севере Китая обнаружили крупное газовое месторождение
- 14:02 Армения и Бразилия подпишут меморандум о торговом и инвестиционном сотрудничестве
- 13:58 Volkswagen представил самый маленький и дешевый кроссовер
- 13:55 Армения и Туркменистан углубляют связи в гуманитарной сфере
- 13:25 Глава Европарламента призвал создать европейское ФБР для борьбы против ИГ
- 13:19 Армения и Туркменистан укрепят сотрудничество в вопросах способствования глобальному миру
- 13:18 На турецко-сирийской границе прогремел взрыв
- 12:56 Министр ИД Армении Эдвард Налбандян прокомментировал заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда о положениях по урегулированию карабахского конфликта
- 12:53 Китай начал строительство института интернет-безопасности
- 12:41 Шувалов: углубление интеграции ЕврАзЭС сдерживает механизм изъятий и ограничений
- 12:38 Названы опасные последствия отсутствия сновидений
- 12:34 Температура воздуха существенно не изменится
- 12:31 Глава ЕЭК призвал страны ЕврАзЭС совместить цифровые стандарты с Китаем
- 12:26 В приграничных районах Армении увеличилось число первоклассников, которые пойдут в школы в этом году
- 12:06 Ситуация в Боржомском лесу – последние новости
- 12:04 Автобусы, оснащенные специальными подъемниками, будут обслуживать маршрутные линии N14, N20, N22 и N28
- 11:53 Армения и Китай обсуждают вопрос прямого рейса
- 11:52 Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян ушел в отпуск
- 11:49 СМИ: полиция Нидерландов задержала человека по подозрению в подготовке теракта
- 11:42 На международном форуме "Евразийская неделя" в Астане обсудят развитие ЕАЭС
- 11:22 Десять человек погибли и около 40 пропали в результате крушения судна в Бразилии
- 11:07 Армянские пожарные-спасатели возобновили с утра свои действия по пожаротушению в Грузии
- 11:04 Московский «Арарат» вышел в 1/16 финала розыгрыша Кубка России
12:32, 17.08.2017
Просмотрели 2125 раз В вопросах урегулирования карабахского конфликта позиции Армении и международного сообщества совпадают
15:01, 17.08.2017
Просмотрели 1777 раз Состоялось очередное заседание правительства Армении
15:17, 18.08.2017
Просмотрели 1585 раз У президента Армении Сержа Саргсяна обсуждались вопросы, касающиеся формирования Всеармянского совета
15:25, 18.08.2017
Просмотрели 1526 раз Певец Евгений Осин пропал в Москве
10:44, 18.08.2017
Просмотрели 1526 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии