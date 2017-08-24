Министр ИД Армении Эдвард Налбандян прокомментировал заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда о положениях по урегулированию карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в резиденции президента Армении.

По его словам, в заявлении американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда нет ничего нового.

«Если вы просмотрите все предыдущие заявления, увидите то же»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Армения выражала свое отношение по поводу каждого заявления. «Мы выражали свое отношение по поводу каждого заявления. Просмотрите все 5 заявлений на утпвне президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Армения выражала свое отношение по поводу каждого заявления. Другой вопрос, что Азербайджан избегал делать это, и не только избегал, но и делал вид, что подобных предложений и принципов не существует»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, в в заявлении американского сопредседателя нет ничего опасного для армянской стороны.

На вопрос, в чем посыл этого заявления, министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал, что кончается срок мандата Хогланда, пефед уходом он дал интервью и сделал заявления по ряду вопросов.

Как сообщалось ранее, Ричард Хогланд представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта, которые еще в 2014 году озвучил американский сопредседатель Джеймс Уорлик. «Учитывая сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный юридический статус нз будущее – с взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления »,- сказано в указанных пунктах, где есть и обращение к вопросам территории в границах прежней НКАО, которые не контролируются со стороны Баку, зоны безопасности вокруг Нагорного Карабаха, коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, который должен быть достаточно широк – для обеспечения безопасной транспортировки, а также к правам беженцев и перемещенных лиц. Указано, что урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, которые содержат в себе миротворчекие действия. «Нет сценария, в котором мир может быть обеспечен без подготовительных миротворческих действий, которые пользовались бы говерием сторон»,- сказано в вышеуказанных пунктах.

По словам Хогланда, в вышеуказанных пунктах представлена общая политика международных посредников, они основаны на мадридских принципах, которые лежат в основе документа, который поставлен на стол переговоров. «Это длительная политика, она не связана с тем или иным сопредседателем – это наша общая политика. Безусловно, предлагаемая программа более детальна и обширна, однако, это является основой для любого разумного урегулирования, и в этом вопросе согласны все стороны»,- сказал он.

Что касается позиций сторон конфликта, то Ричард Хогланд сказал: «Если даже они не согласны с отдельными пунктами программы, они, все равно, согласны обсуждать программу: думаю, сейчас это самое важное».

Присутствующих на встрече азербайджанских журналистов обеспокоил тот факт, что в представленных послом пунктах особо не отмечен принцип территориальной целостности Азербайджана, что, по словам посла, должно быть обсуждено.

«Базис мира должен соответствовать Хельсинкским принципам, которые включают принцип территориальной целостности (они включают также принципы права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы применения силы – ред.). Определение принципа территориальной целостности опущено: это вопрос, который должен быть обсужден в конце».