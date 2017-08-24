Китай начал строительство института интернет-безопасности

Китай приступил к строительству специализированного института по подготовке кадров в сфере интернет-безопасности, проект оценивается в 5 миллиардов юаней (750 миллионов долларов), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Институт будет располагаться в экономической зоне города Ухань в провинции Хубэй на территории 100 гектаров. Открытие института ожидается в июне 2019 года, одновременно профессиональное обучение смогут проходить до 10 тысяч человек.

Строительство института проходит при поддержке Центральной руководящей группы ЦК КПК по вопросам интернет-безопасности и информатизации. Китай до 2027 года планирует построить от четырех до шести подобных институтов, которые будут соответствовать международным стандартам.

В 2014 году число необходимых специалистов в сфере интернет безопасности достигало 700 тысяч человек, и по мнению аналитиков, к 2020 году эта потребность возрастет вдвое.