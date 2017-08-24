Шувалов: углубление интеграции ЕврАзЭС сдерживает механизм изъятий и ограничений

Механизм изъятий и ограничений в странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), который государства используют для защиты своих экономик, является серьезным барьером для углубления интеграции объединения. Такое мнение в четверг высказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на форуме "Евразийская неделя" в Астане, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, экономические условия быстро меняются, и сегодня на изъятия и ограничения нужно посмотреть совершенно иначе. "По большому счету, это сейчас самая большая для нас барьерная среда, и по прежнему национальные бюрократии, национальные правительства поддерживают идею, что есть у нас задача в договоре до 2025 года от этих ограничений избавиться, вот к 2025 году и избавимся, нечего торопиться", - пояснил первый вице-премьер РФ.

По его мнению, сейчас странам ЕврАзЭС нужно сделать выбор - поддерживать национальные экономики или создавать единый рынок. "Мы должны понять, где же все-таки для наших национальных экономик большее благо - поддержать консервативную среду для определенных отраслей, для определенных предприятий даже, или создавать единый рынок быстрее, чем к 2025 году, - подчеркнул Шувалов.





