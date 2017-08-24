Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Температура воздуха существенно не изменится


С 25-29 августа на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Индекс ультрафиолетовых лучей 25-го августа ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар.


На территории РА

С 25-29 августа ожидается погода без осадков.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван

Ожидается погода без осадков.

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