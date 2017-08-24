В приграничных районах Армении увеличилось число первоклассников, которые пойдут в школы в этом году

В приграничных районах Армении, по сравнению с прошлым годом, увеличилось число первоклассников, которые пойдут в школы в этом году. В школах Тавушской области – больше девочек, а в Вайоц Дзоре – мальчиков. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказали директоры школ районов.

В селах Неркин-Кармирахпюр, Довех, Айгепар Тавушской области в первый класс пойдут по 7 учеников, тогда как в прошлом году их было, соответственно, 3, 4-ի и 2.

В селе Кохб Тавушской области в первый класс пойдут 25 учеников, тогда как в прошлом году их было 23. По словам директора школы Амалии Карагезян, в последние годы в школе повысилась успеваемость. «В этом году из 18 выпускников 15 поступили в ВУЗы, в прошлом году у нас было 2 медалиста. В школьной олимпиаде, проводимой в ЕГУ, 2 ученика заняли 1-е и 3-е места, за что получили скидки на плату за обучение, соответственно, в 50% и 30%»,- сказала Амалия Карагезян. По ее словам, школа получила от областной администрации средства, на которые за лето поменяли окна и отремонтировали холл школы.

По словам директора школы села Севкар Наиры Тананян, в этом году ряды их учеников пополнились за счет поступления в школу детей из сосеедних общин и из Еревана. «Родители детей заграницей, и они будут жить с бабушками-дедушками»,- сказала она.

В школах Вайоц Дзора среди первоклассников больше мальчиков. В селе Хачик в первый класс пойдут 7 мальчиков и 5 девочек. «Так много первоклассников у нас будет впервые за последние 10 лет. В последние 2 года мы давали по 2 выпускника. Один из них в этом году поступил на бесплатное обучение на факультет радиофизики ЕГУ»,- сказал директор школы Каджик Хачатрян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении, по всей республике в первый класс пойдут около 40.000 детей. Точное число первоклассников будет известно к 6-у сентября.