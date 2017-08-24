Ситуация в Боржомском лесу – последние новости

Пожарным удалось локализовать огонь в Боржоми-Харагаульском лесу, однако остаются отдельные очаги. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телекомпания Imedi.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. С шести утра к тушению пожара вновь подключилась авиация. Ситуацию осложняют горный рельеф, ветер и сухая погода. По предварительным данным, сгорели десятки гектаров территории уникального леса.

"Есть очень много очагов, которые нужно обрабатывать водой в течение сегодняшнего дня и, может быть, завтрашнего тоже. Но горящих очагов на данный момент нет нигде", — заявил глава департамента по управлению горами Бакуриани Тамаз Гамцемлидзе.

Как сообщают пожарные и специалисты, опасности распространения огня на близлежащие населенные пункты нет.

К тушению пожара подключены шесть вертолетов и специальный самолет .Помимо летной техники, Армения и Азербайджан также отправили в Грузию своих пожарных и технику, необходимую для тушения пожара.

На месте продолжают работу 400 пожарных-спасателей, 100 лесников и 500 сотрудников департамента по особым заданиям МВД. Эпицентр пожара находится в 11 км от курорта Боржоми.





