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Автобусы, оснащенные специальными подъемниками, будут обслуживать маршрутные линии N14, N20, N22 и N28


Автобусы, оснащенные специальными подъемниками, будут обслуживать маршрутные линии N14, N20, N22 и N28. Об этом сообщает мэрия Еревана. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Уважаемые сограждане, 

Как сообщает управление транспорта аппарата мэрии Еревана, с 1-го сентября текущего года 17 автобусов, оборудованных специальными подъемниками для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, будут обслуживать 4 маршрутных линии- N14, N20, N22 и N28.

Маршруты автобусов разработаны по тому принципу, чтобы люди с особыми потребностями имели возможность доехать до центра города и вернуться обратно.
Стоит также отметить, что на боковых и фронтальных частях автобусов приклеены соответствующие наклейки с телефонными номерами диспетчерских служб маршрутов, по которым можно получить необходимую информацию (011.674428, 011.674460)».

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