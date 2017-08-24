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Армения и Китай обсуждают вопрос прямого рейса


Начальник ГУГА РА при правительстве Армении Сергей Аветисян осенью посетит Китай. В рамках визита возможно подписание соглашения о воздушных перевозках между обеими странами и будет обсужден вопрос прямого рейса между Арменией и Китаем о обоих направлениях. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказала пресс-секретарь ГУГА РА при правительстве Армении Сатеник Ованнисян, добавив, что, по приглашению начальника ГУГА РА при правительстве Армении Сергея Аветисяна в Армению прибыл  замначальника администрации гражданской авиации Китая Ванг Чицинг, во главе китайской делегации.

В рамках визита состоялось парафирование соглашения о воздушных перевозках между Арменией и Китаем; был подписан  меморандум о взаимопонимании.

Начальник ГУГА РА при правительстве Армении Сергей Аветисян получил приглашение посетить Китай, где он встретится с представителями китайских авиакомпаний.

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