Армения и Китай обсуждают вопрос прямого рейса

Начальник ГУГА РА при правительстве Армении Сергей Аветисян осенью посетит Китай. В рамках визита возможно подписание соглашения о воздушных перевозках между обеими странами и будет обсужден вопрос прямого рейса между Арменией и Китаем о обоих направлениях. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь ГУГА РА при правительстве Армении Сатеник Ованнисян, добавив, что, по приглашению начальника ГУГА РА при правительстве Армении Сергея Аветисяна в Армению прибыл замначальника администрации гражданской авиации Китая Ванг Чицинг, во главе китайской делегации.

В рамках визита состоялось парафирование соглашения о воздушных перевозках между Арменией и Китаем; был подписан меморандум о взаимопонимании.

Начальник ГУГА РА при правительстве Армении Сергей Аветисян получил приглашение посетить Китай, где он встретится с представителями китайских авиакомпаний.