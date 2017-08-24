Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян ушел в отпуск

Действующий председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян отправился в отпуск с 23 августа по 7 сентября (включительно). Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Палаты адвокатов Цовинар Хачатрян.

Отмечается, что на этот период А. Зограбяна на посту председателя Палаты адвокатов РА заменит его первый заместитель – Эмиль Амирханян.