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Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян ушел в отпуск


Действующий председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян отправился в отпуск с 23 августа по 7 сентября (включительно). Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Палаты адвокатов Цовинар Хачатрян.

Отмечается, что на этот период А. Зограбяна на посту председателя Палаты адвокатов РА заменит его первый заместитель – Эмиль Амирханян.

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