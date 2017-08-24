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СМИ: полиция Нидерландов задержала человека по подозрению в подготовке теракта


Полиция Нидерландов задержала минувшей ночью молодого человека по подозрению в подготовке теракта на рок-концерте в Роттердаме. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, 22-летний мужчина был арестован дома в небольшом городе в провинции Северный Брабант.

В среду в Роттердаме по решению мэра города Ахмеда Абуталеба был отменен концерт американской рок-группы Allah-Las. Как уточнил градоначальник, решение было принято после получения информации от испанской полиции о возможной подготовке теракта.



 



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