Участники международного форума "Евразийская неделя", который стартует в четверг в Астане, обсудят перспективы развития экспортного потенциала Евразийского экономического союза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На сайте мероприятия отмечается, что "Евразийская неделя" является крупнейшим ежегодным деловым мероприятием, направленным на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. "Форум проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива создания "Евразийской недели" утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в мае 2015 года", — говорится в сообщении.

Форум, как отмечают организаторы, призван стать эффективной диалоговой площадкой для развития B2B-контактов, обсуждения инструментов и условий, созданных в ЕАЭС для развития бизнеса, а также совместной работы над стратегией экономического развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов.

Открытие форума запланировано на 10.00 по местному времени (07.00 мск). В пленарном заседании примут участие премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, а также первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский и вице премьер-министр Киргизии Олег Панкратов. Темой обсуждения станет "Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления".

В четверг также запланированы дискуссии, посвященные развитию цифровой экономики ЕАЭС, трансферу технологий в союзе, новым подходам в таможенном регулировании и повышению инвестиционной привлекательности стран объединения. Состоится также семинар о сохранении генетических ресурсов в животноводстве и заседание руководителей Экспортных кредитных агентств.