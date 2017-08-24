Десять человек погибли и около 40 пропали в результате крушения судна в Бразилии

По меньшей мере десять человек погибли после того, как в бразильском штате Пара затонуло пассажирское судно, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. На борту судна находились порядка 70 человек, лишь 19 из них были спасены.

Инцидент произошел на реке Шингу на севере страны.Причина кораблекрушения пока неизвестна.