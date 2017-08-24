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Армянские пожарные-спасатели возобновили с утра свои действия по пожаротушению в Грузии


Армянские пожарные-спасатели МЧС Армении возобновили с 06.30 утра 24-го августа свои действия по пожаротушению в Боржомском лесу в Грузии.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали 4 боевых наряда. Необходимости в присутствии на месте остальных 4 боевых нарядов не имеется.

Накануне сообщалось, что колонна армянских пожарных-спасателей благополучно доехала до края Самцхе-Джавахк в Грузии и дислоцировалась в населенном пункте Цахвери. Получив задания и проведя разведку на выделенных им участках, армянские пожарные-спасатели приступили к  пожаротушению в Грузии.

20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье  возник  пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис  гуманитарной  помощи ООН власти Грузии обратились к  международному  сообществу помочь в  тушении пожара. 

По указанию президента  РА и соответствующему  распоряжению премьер-министра РА  МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней  Грузии

 22 августа в 16.30 часов в  Грузию  отправились 57 спасателей:  8 пожарно-спасательных  и 1  спасательная машина МЧС РА,  1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной  пульт управления, который  поможет для  координации действий  на  месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.

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