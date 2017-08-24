Московский «Арарат» вышел в 1/16 финала розыгрыша Кубка России

Выступающий во втором дивизионе чемпионата России новосозданный московский «Арарат» пробился в 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Как передает «Арменпресс», в 1/32 финала команда Александра Григоряна победила выступающую в первом дивизионе калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Мячи в ворота «Балтики» забили Давид Хурцидзе и Сергей Давыдов.

Кубок России, 1/32 финала

«Арарат» (Москва) – «Балтика» (Калининград) – 2:1

Давид Хурцидзе, 9, Сергей Давыдов, 41 – Павел Степанец, 23.