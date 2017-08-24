Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Московский «Арарат» вышел в 1/16 финала розыгрыша Кубка России


Выступающий во втором дивизионе чемпионата России новосозданный московский «Арарат» пробился в 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Как передает «Арменпресс», в 1/32 финала команда Александра Григоряна победила выступающую в первом дивизионе калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Мячи в ворота «Балтики» забили Давид Хурцидзе и Сергей Давыдов.

Кубок России, 1/32 финала

«Арарат» (Москва) – «Балтика» (Калининград) – 2:1

Давид Хурцидзе, 9, Сергей Давыдов, 41 – Павел Степанец, 23.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации