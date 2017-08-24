Убивший сына американский армянин Арамазд Андреасян приговорен к тюремному заключению от 25 лет и пожизненно

Американский армянин, житель Калифорнии Арамазд Андреасян, обвиняемый в убийстве своего 5-летнего сына, приговорен к тюремному заключению от 25 лет и пожизненно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN. Согласно приговору, право на досрочное освобождение Андреасян может получить только через 25 лет.

Во время зачитывания приговора слово дали бывшей жене Андреасяна, которая выразила свой гнев по поводу произошедшего. «Сын был для меня наивысшим счастьем, а сейчас это мое наивысшее горе. Ты был неудавшимся отцом, неудавшимся мужчиной, неудавшимся человеком»,- сказала скорбящая мать.

35-летний Арамазд Андреасян не воспользовался своим правом голоса. Его покаяние передал адвокат.

Американский армянин Арамазд Андресян, которому было предъявлено обвинение в убийстве своего 5-летнего сына, признал свою вину. Об этом сообщает газета «Лос-Анджелес Таймс». Ему угрожает лишение свободы сроком на 25 лет.

Его адвокат Амбросио Родригес отметил, что его клиент не планировал убийство и признает себя виновным, взяв на себя всю ответственность за это «ужасное преступление».

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тело пятилетнего Арамазда Андресяна, числившегося с апреля пропавшим без вести, передает « Huffington Post» .

Как сообщили в офисе шерифа района Лос-Анджелеса передали, что тело мальчика было найдено в окрестностях озера Санта-Барбара.

Отец ребенка, 35- летний Арамазд Андресян, был арестован 23 июня в Лас-Вегасе.

Он обвиняется в исчезновении ребенка. Старший Андресян, который развелся с женой и делил с супругой опекунство над ребенком, опубликовал 20 апреля видео с сыном в Диснейленде. На следующий день он должен был передать ребенка жене, однако в этот день его обнаружили в бессознательном состоянии недалеко от его дома в Южной Пассадене.

Его машина была облита бензином. На шестой день после пропажи сына, Андресян распространил объявление с фотографиями сына, с обращением к общественности помочь ему найти его. Он утверждал, что ничего не помнит о том, что произошло в тот день, однако подозревает, что на него было совершено нападение.

Андресян 3-го июля предстанет перед судом. Эго адвокат Амбросио Родригес отметил, что его клиент не признает себя виновным.

Напомним, что Ана Эствез сообщила о пропаже сына Арамазда, 22 апреля, когда отец ребенка не явился на встречу в Сан-Марино для передачи ребенка. В тот же день отец малыша, житель Южной Пасадены, Арамазд Андреасян-старший, был найден в бессознательном состоянии недалеко от своей машины.

Два дня полицейские разыскивали пропавшего ребенка на территории заповедника Аройо, однако безрезультатно.

Ранее сообщалось, что Арамазд Андреасян старший собирался уехать из США в страну, откуда его не могли бы экстрадировать. Он также пытался совершить самоубийство.