В США прошел розыгрыш лотереи Powerball на сумму $758 миллиона

Выигрышный билет американской лотереи Powerball с джек-потом в 758,7 миллиона долларов куплен в штате Массачусетс, точное место не называется. Как сообщает Арменпресс, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей лотереи.

Только в одном проданном перед розыгрышем билете совпали все выигрышные номера — 6, 7, 16, 23, 26, 4, отмечает агентство. Имя обладателя выигрыша, одного из самых крупных за всю историю лотереи, пока не известно.

Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах. Крупнейший джекпот в лотерее Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов был разыгран в январе 2016 года, три выигрышных билета были куплены во Флориде, Калифорнии и Теннесси.