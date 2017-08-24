ИГ угрожает Испании новыми терактами

Террористическая группировка "Исламское государство"* угрожает Испании новыми атаками. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Pais.

По данным издания, боевики в четверг утром опубликовали в социальных сетях видео на испанском языке с угрозами в адрес Испании.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе.