Боксеры из сборной Армении завоевали 5 медалей на молодежном турнире братьев Кличко, проходящем в украинском городе Бердичев.

Как передает «Арменпресс», Артур Базеян завоевал золотую медаль, Жирайр Саргсян и Тони Галстян – серебряные, а Эрик Тохян и Беник Никогосян – бронзовые.

Сборная Армении участвовала в соревнованиях во главе с тренером сборной Дереником Восканяном. Всего в турнире принимали участие 84 спортсмена из 11 стран.