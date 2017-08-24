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Боксеры из сборной Армении завоевали 5 медалей на молодежном турнире братьев Кличко


Боксеры из сборной Армении завоевали 5 медалей на молодежном турнире братьев Кличко, проходящем в украинском городе Бердичев.

Как передает «Арменпресс»,  Артур Базеян завоевал золотую медаль, Жирайр Саргсян и Тони Галстян – серебряные, а Эрик Тохян и Беник Никогосян – бронзовые.

Сборная Армении участвовала в соревнованиях во главе с тренером сборной Дереником Восканяном. Всего в турнире принимали участие 84 спортсмена из 11 стран.

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