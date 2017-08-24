Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ереван, предпринятый в эти дни по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна, начался вечером 23-го августа. 24-го августа в резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, после чего состоялась их беседа с глазу на глаз. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

"Рад, что вы сегодня находитесь в Армении. Ваш визит – значимое событие, и он проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических связей между нашими странами", - отметил в ходе встречи Саргсян.

Он добавил, что Туркменистан является надежным партнером, отметив, что Армения заинтересована в активном развитии взаимоотношений между странами, для чего есть все возможности.



"Мы активно общаемся, и я очень рад, что сегодня у нас есть возможность поговорить о наших будущих программах", - отметил армянский президент.



В свою очередь, Бердымухамедов поблагодарил Саргсяна за теплые слова и приглашение посетить страну, отметив, что большой потенциал имеется также для углубления традиционных отношений в области культуры, гуманитарного диалога. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил:

«Благодарен за Ваши добрые слова, Серж Азатович. Хотел бы вновь выразить благодарность от имени всей делегации Туркменистана за ваше гостеприимство, и, как вы уже верно отметили, в текущем году, а именно – 9 октября, исполняется 25-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Хотел бы сказать, что в течение этих лет было сделано многое для развития отношений Армении и Туркменистана, как в политической, экономической, так и в культурно-гуманитарной сферах».

«Самое главное, как вы уже и отметили, – это то, что данный визит является новым импульсом для нашего взаимного сотрудничества и открывает новые возможности и перспективы для развития отношений Армении и Туркменистана.

Конечно, это делается для благополучия наших народов. Хотел бы также подчеркнуть вопросы, касающиеся внешнеполитической сферы, в связи с которыми мы всегда вам благодарны. Вы оказываете постоянную поддержку в вопросах, касающихся нашего статуса нейтралитета», – отметил он.

«Озвученные нами на международных площадках вопросы всеобщего характера, например, касающиеся установления в мире стабильности и обеспечения безопасности, энергетической безопасности, стабильного транспорта и развития транспортных коридоров, тем более, что по ним приняты соответствующие резолюции ООН, мы перенесем и на платформы других авторитетных международных организаций, – ОБСЕ, СНГ и др.», – сказал президент Туркменистана, отметив при этом актуальность продолжения консультаций между МИД двух стран по данным проблемам.

Гурбангулы Бердымухамедова отметил, что Туркменистан и Армения на сегодня имеют огромный потенциал в торгово-экономической сфере, который следует использовать в различных направлениях, в первую очередь, в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, текстильная промышленность, здравоохранение. По его словам, основным координатором сотрудничества двух стран должна выступить межправительственная комиссия.

Г. Бердымухамедов отметил прочность гуманитарных связей двух стран, идущих из глубины веков и активно поддерживаемых в наши дни – в пример будущим поколениям.

Он еще раз поблагодарил президента С. Саргсяна за приглашение и пожелал успехов ему, процветания Армении и благополучия всему армянскому народу.