Большинство французов считает, что Макрон способен улучшить ситуацию в стране

Около 60% французов считают, что Эмманюэль Макрон во время своего пятилетнего президентского срока может изменить ситуацию в стране к лучшему. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении института социальных исследований Elabe со ссылкой на данные опроса, проведенного для телеканала BFM TV по итогам первых ста дней его пребывания у власти.

Между тем половина французов считает, что давать сейчас оценку Макрона на посту президента преждевременно. Исследование также показало, что около трети респондентов разочарованы первыми шагами французского лидера. При этом, согласно данным Elabe, 73% французов отмечают энергичный стиль президента.

Опрос проведен 22-23 августа через интернет. В нем приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.