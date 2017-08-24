Reuters сообщил о регулярных контактах США и России по Сирии

Представители России и США в рамках проведения военной операции в Сирии контактируют по горячей телефонной линии от 10 до 12 раз в сутки. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 24 августа, сообщает Reuters.

Источники агентства уточняют, что частые контакты способствуют разведению в небе над Сирией российских и американских военных самолетов, а также помогают предотвращению инцидентов с их участием. Регулярные контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются уже четыре месяца, с момента пуска военными кораблями США ракет «Томагавк» по сирийской базе Шайрат.