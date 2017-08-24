Обрушившийся в среду на Южный Китай тайфун "Хато" ("Тяньгэ" — кит.) унес жизни 12 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение КНР в четверг.

Тайфун затронул жизни людей в специальных административных районах Китая Макао и Гонконге, провинциях Гуандун и Фуцзянь.

Наибольшее число жертв тайфуна зарегистрировано в Макао, согласно последним данным местных властей, погибли 8 человек, 153 госпитализированы.

Жертв в Гонконге удалось избежать, однако в больницы города были доставлены 120 человек с различными травмами.

Тайфун вызвал серьезные нарушения транспортной системы всего юга страны.

Сильные ливни и порывы ветра привели к обрушению зданий, падению деревьев, обрыву линий связи и электропередач. Из-за сильных волн пострадали мосты и морские порты в Гонконге и Шэньчжэне.

По предварительным подсчетам, прямой материальный ущерб от разгула стихии в Гонконге достигает 8 миллиардов гонконгских долларов (1,02 миллиарда долларов США).

ФОТО: REUTERS / Tyrone Siu