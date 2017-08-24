Катар объявил о возвращении своего посла в Иран
Власти Катара в среду объявили о возвращении своего посла в Иран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает Al Arabiya.
"Катар заявляет, что его посол в Тегеране вернется для исполнения своих дипломатических обязанностей", - говорится в заявлении катарского МИДа, который также отмечает стремление Дохи укрепить связи с Ираном.
Посол Катара был отозван из страны полтора года назад после нападения на дипломатические миссии Суадовской Аравии в Тегеране. Доха приняла это решение вслед за Саудовской Аравией, Бахрейном, Суданом и Кувейтом.
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