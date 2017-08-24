Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Fox: в Сент-Луисе автомобиль совершил наезд на толпу


В Сент-Луисе (штат Миссури) водитель автомобиля совершил наезд на толпу людей, собравшихся на акцию памяти. В результате ЧП несколько человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Медицинская помощь им не потребовалась.

ДТП произошло рядом с местом проведения всенощного бдения в память о местном жителе Киви Херринге, который во вторник был убит полицейскими за вооруженное сопротивление. Он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.


 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации