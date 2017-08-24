В Минской группе ОБСЕ – новый американский сопредседатель: Хогланд уходит

В Минской группе ОБСЕ – новый постоянный американский сопредседатель: полномочия временного сопредседателя Ричарда Хогланда завершаются 28-го августа. Новый постоянный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ – Эндрью Шоффер. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Голос Америки», ссылаясь на заявление временного сопредседателя Ричарда Хогланда во время встречи с журналистами в пресс-клубе в Вашингтоне. «Ноеый сопредседатель – очень опытный, высокопоставленный американский дипломат: он служил временным поверенным в миссии США в международных организациях. Он имеет реальный опыт работы на Кипре и в урегулировании ряда конфликтов. Думаю, что Госдеп и госсекретарь США избрали белстящего американского сопредседателя»,- сказал Ричард Хогланд.

Новый сопредседатель владеет целостной информацией по процессу урегулирования карабахского конфликта и готов приступить к исполнению своих обязанностей.