Европейские индексы - 23-08-17

МОСКВА, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.45% и составил 12174.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 5115.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.01% и составил 7382.65 пункта, российский MICEX вырос на 0.57% и составил 1958.52 пункта, а RTSI вырос на 0.49% и составил 1044.96 пункта.