Европейские индексы - 23-08-17
МОСКВА, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.45% и составил 12174.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 5115.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.01% и составил 7382.65 пункта, российский MICEX вырос на 0.57% и составил 1958.52 пункта, а RTSI вырос на 0.49% и составил 1044.96 пункта.
- 09:04 Европейские индексы - 23-08-17
- 09:02 Американские индексы снизились - 23-08-17
- 09:00 Цены на цветные металлы - 23-08-17
- 08:59 Цены на драгоценные металлы выросли - 23-08-17
- 08:57 Цены на нефть выросли - 23-08-17
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