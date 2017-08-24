Цены на цветные металлы - 23-08-17

ЛОНДОН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.41% и составила 2076.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.51% и составила 6587.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.86% и составила 2414.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.17% и составила 11500.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.49% и составила 20390.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.67% и составила 3123.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 60000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.