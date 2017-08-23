По приглашению президента РА Сержа Саргсяна, вечером 23 августа в Армению с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангули Бердымухаммедов.

Как передает Арменпресс, в аэропорту «Звартноц» высокого гостя встречал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

В рамках визита намечены встречи президента Туркмении с высшим руководством РА.

По окончании армяно-туркменских переговоров на высшем уровне в резиденции президента РА намечено подписание документов.

Президент Серж Саргсян и президент Гурбангули Бердымухаммедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.