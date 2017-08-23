В Армению с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангули Бердымухаммедов
21:11, 23 Август, 2017
По приглашению президента РА Сержа Саргсяна, вечером 23 августа в Армению с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангули Бердымухаммедов.
Как передает Арменпресс, в аэропорту «Звартноц» высокого гостя встречал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.
В рамках визита намечены встречи президента Туркмении с высшим руководством РА.
По окончании армяно-туркменских переговоров на высшем уровне в резиденции президента РА намечено подписание документов.
Президент Серж Саргсян и президент Гурбангули Бердымухаммедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.