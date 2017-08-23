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В Армению с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангули Бердымухаммедов


По приглашению президента  РА Сержа Саргсяна, вечером 23 августа в Армению с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангули Бердымухаммедов.

Как  передает Арменпресс, в  аэропорту «Звартноц» высокого гостя встречал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

В рамках визита намечены встречи президента  Туркмении  с высшим руководством РА.

По окончании армяно-туркменских переговоров  на высшем уровне в резиденции президента  РА намечено подписание документов.

Президент Серж Саргсян и президент  Гурбангули Бердымухаммедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.



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