Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

Тигран Саркисян выделил основные направления, направленные на развитие и углубление евразийской интеграции


22 августа в  Киргизии состоялось заседание ЕЭК, на котором обсуждались 20 вопросов  повестки.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  ЕЭК, председатель Коллегии ЕЭК   Тигран Саркисян отметил, что на повестке стояли несколько концептуальных вопросов, которые  вызвали активную дискуссию.

Тигран Саркисян выделил шесть основных направлений, направленных на  развитие и углубление  евразийской  интеграции.

«Это сближение уровней экономического развития  стран ЕАЭС, формирование  общих рынков, борьбы  с  ограничениями и препятствиями, дигитализация экономического пространства ЕАЭС, внешнее экономическое  сотрудничество, создание  транспортных коридоров  и логистических инфраструктур, а  также «бытовая интеграция»», - сказал Тигран Саркисян.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации