Тигран Саркисян выделил основные направления, направленные на развитие и углубление евразийской интеграции

22 августа в Киргизии состоялось заседание ЕЭК, на котором обсуждались 20 вопросов повестки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что на повестке стояли несколько концептуальных вопросов, которые вызвали активную дискуссию.

Тигран Саркисян выделил шесть основных направлений, направленных на развитие и углубление евразийской интеграции.

«Это сближение уровней экономического развития стран ЕАЭС, формирование общих рынков, борьбы с ограничениями и препятствиями, дигитализация экономического пространства ЕАЭС, внешнее экономическое сотрудничество, создание транспортных коридоров и логистических инфраструктур, а также «бытовая интеграция»», - сказал Тигран Саркисян.