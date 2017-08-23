Отношения между Арменией и Россией самым серьезным образом укрепились – Путин

В Сочи состоялась встреча главы Российского государства Владимира Путина с Президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, на встрече обсуждались актуальные вопросы российско-армянских отношений, перспективы развития сотрудничества в рамках интеграционных объединений.

Приветствуя президента Армении, Владимир Путин подчеркнул, что в этом году наши страны отмечают хорошие даты в рамках взаимодействия: было 25 лет установления дипломатических отношений, и через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания нашего ключевого договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве.

«За это время отношения между Арменией и Россией самым серьёзным образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддерживается интенсивный политический диалог, идёт сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений. Очень рад Вас видеть и поговорить по всему комплексу этих вопросов», - сказал президент России.