В Сочи началась встреча президента РА Сержа Саргсяна и президента РФ Владимира Путина

Президент РА Серж Саргсян сегодня прибыл в Сочи с рабочим визитом. Несколько минут назад в резиденции президента России началась встреча президента РА Сержа Саргсяна и президента РФ Владимира Путина.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА