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В Сочи началась встреча президента РА Сержа Саргсяна и президента РФ Владимира Путина


Президент РА  Серж Саргсян сегодня прибыл в  Сочи с рабочим визитом. Несколько минут назад в резиденции президента  России  началась встреча президента  РА  Сержа Саргсяна  и президента  РФ Владимира  Путина.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА



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