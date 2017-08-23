Левон Джулфалакян рад двум золотым медалям: но были ожидания и в других весовых категориях

Главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян подвел итоги выступления наших спортсменов на чемпионате мира.

«Естественно, я рад двум золотым медалям: были ожидания и в других весовых категориях. Победа Мксима Манукяна тоже была ожидаема. Он сумел собраться, правильно организовать вес и получить преимущество над соперником. А Артур Алексанян давно доказал, что в своем весе он – лучший», - как передает Арменпресс, сказал Левон Джулфалакян.

По словам Джулфалакяна, действующие правила негативно отражаются на этом виде спорта. «Все еще идет борьба между сторонами в международной федерации. Американцы хотят оставить свои правила – потому что бороться они вообще не умеют. Многие страны стремятся изменить каноны. Если решение не будет положительным, то при таком раскладе могут отменить и участие в Олимпийских играх», - сказал он.

На ЧМ по греко-римской борьбе в Париже команда Левона Джулфалакяна набрала 28 очков и заняла 6 место в командном зачете. Сборная завоевала 2 золотые медали: Максим Манукян (80 кг) и олимпийский чемпион Артур Алексанян (98 кг).