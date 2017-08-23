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Левон Джулфалакян рад двум золотым медалям: но были ожидания и в других весовых категориях


Главный  тренер сборной  Армении по греко-римской  борьбе Левон  Джулфалакян подвел итоги  выступления  наших спортсменов  на чемпионате мира.

«Естественно, я рад двум золотым медалям: были ожидания и в других весовых категориях. Победа Мксима  Манукяна  тоже была ожидаема. Он сумел собраться, правильно организовать вес и получить преимущество над соперником. А Артур Алексанян давно доказал, что в своем весе он – лучший», - как  передает Арменпресс, сказал  Левон  Джулфалакян.

По словам  Джулфалакяна, действующие  правила негативно отражаются на этом виде спорта.  «Все еще идет борьба между  сторонами в международной  федерации. Американцы хотят оставить свои правила – потому  что бороться они вообще  не  умеют. Многие  страны стремятся изменить каноны. Если решение  не  будет положительным, то при таком раскладе могут отменить и участие  в Олимпийских играх», - сказал он. 

На ЧМ по греко-римской  борьбе в  Париже команда  Левона  Джулфалакяна  набрала 28 очков и заняла  6 место в  командном зачете. Сборная завоевала 2 золотые  медали: Максим Манукян (80 кг)  и олимпийский чемпион Артур Алексанян (98 кг).

 

 



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