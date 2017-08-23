ИА Арменпресс и грузинское ИА GHN продолжат шаги по расширению сотрудничества.

23 августа директор ИА Арменпресс Арам Ананян принял в Ереване генерального директора ИА GHN Теймураза Чумбуридзе.

Руководители информагентств обсудили двустороннюю повестку сотрудничества, наметили возможности сотрудничества, обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых на последней встрече, а также предстоящие планы.

Директор ИА Арменпресс Арам Ананян отметил важность сотрудничества информагентств двух соседних стран, подчеркнув, что благодаря этому обществам обеих стран предоставляется прекрасная возможность лучше узнать друг друга. Он также отметил, что Арменпресс и GHN активизируют освещение сфер экономики, туризма, культурных событий, обмениваются информацией относительно предстоящих важных событий в жизни двух стран.

«Встречи – это возможность обсудить тенденции в современном информационном пространстве, а также пути, по которым мы идем. Это также повод для генерирования идей»», - отметил Ананян.

Гендиректор ИА GHN Теймураз Чумбуридзе отметил, что оба информагентства могут сотрудничать в разных сферах, обмениваться информматериалом, опытом, что поспособствует повышению качества нашей работы.