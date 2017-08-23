Боевики ИГ обезглавили девять ливийских военных

Боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на позиции ливийской национальной армии (ЛНА) и обезглавили девять военных, сообщил представитель военных полковник Ахмед аль-Мисмари.

"Не менее девяти солдат обезглавлены, таким же способом были убиты двое мирных жителей", — заявил полковник агентству Франс Пресс. Нападение на форпост ЛНА произошло в 500 километрах южнее Триполи.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.