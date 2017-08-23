Грузинские бизнесмены объединяются для спасения леса Боржоми

Два крупных грузинских банка — "Банк Грузии" и TBC Bank, а также компания по розливу минеральной воды "Боржоми" собираются восстановить сгоревшую часть Боржоми-Харагаульского леса (регион Самцхе-Джавахети).По предварительным данным, сгорело порядка 12 гектаров территории уникального леса, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Идет самоотверженная борьба со стихией в Боржоми. Горит уникальный лес. Исходя из сложившейся ситуации, TBC Group вместе в компаний "Боржоми" приняли решение взять обязательство о полном восстановлении сгоревших десяти гектаров леса. Я хочу тут же призвать всех бизнесменов, компании, у кого есть желание — присоединяйтесь к этой инициативе для того, чтобы всем вместе восстановить уникальную природу, которую сегодня отнимает у нас стихия", — сказал председатель Попечительского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе в эфире телекомпании Imedi.

"Банк Грузии" также готов выделить один миллион лари (более 418 тысяч долларов) на восстановление сгоревшего леса.

Также стало известно, что к кампании по восстановлению сгоревшего леса подключится и компания Coca-Cola Bottlers Georgia, владельцем которой является известный грузинский бизнесмен Темур Чкония.





