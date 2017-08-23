С официальным визитом в Армению прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

По приглашению Президента Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Республику Армения прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В рамках визита намечаются встречи Президента Туркменистана с высшим руководством РА.В резиденции Президента, по завершению армяно-туркменских переговоров высокого уровня, намечается церемония подписания документов.Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.