Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото первого скафандра, разработанного возглавляемой им ракетостроительной компанией SpaceX . Фото было размещено в среду в Instagram Маска, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Первая фотография скафандра SpaceX <…> Стоит отметить, что он действительно работает (это не макет)", - говорится в сообщении.

Маск также отметил, что скафандр уже прошел испытания двойным вакуумным давлением. "Было невероятно сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Легко делать это по отдельности", - добавил предприниматель.

SpaceX занимается производством космической техники, в частности ракет-носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, которые используются NASA для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию.