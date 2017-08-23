Посол Германии в Турции посетил арестованного журналиста Дениза Юджеля

23-го августа посол Германии в Турции Мартин Эрдман посетил арестованного немецкого журналиста Дениза Юджеля. ак передает «Арменпресс», об этом сообщает телеканал DW.

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман посетил также и содержащегося в турецкой тюрьме немецкого правозащитника Питера Студтнера.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, что привело к обострению отношений между Берлином и Анкарой. Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, Эрдоган в ответ заявил, что попытка канцлера вступиться за журналиста, который подозревается в терроризме, вызывает удивление.

По данным издания, Эрдоган выступил с предложением обменять немецкого журналиста на бывших генералов.

Дениз Юджель обвиняется в причастности к террористической организации и злоупотреблении в использовании информации. Речь, предположительно, идет об электронных сообщениях, похищенных из взломанного почтового ящика министра энергетики Турции Берата Албайрака, который является зятем президента Турции Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал журналиста “террористом” и “немецким шпионом”.

Турция воспрепятствовала задержанному корреспонденту Die Welt Денизу Юджелю в получении консульской помощи от Германии. Посольство Германии обратилось к турецким властям по вопросу предоставления Денизу Юджелю консульской помощи, поскольку он является гражданином как Турции, так и Германии. Однако турецкая сторона отказала, учитывая лишь турецкое гражданство журналиста.

После первого отказа посольство Германии обратилось к турецким властям во второй раз, полагаясь в этот раз на положительный ответ. Турецкие власти обещали разрешить встречу с Юджелем, однако до сих пор не выполнили обещания.

В связи с арестом корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля посла Турции в Германии Али Кемаля Айдина вызвали в МИД Германии.

В МИД Германии послу Турции в Германии Али Кемалю Айдину сообщили, что арест Дениза Юджеля неприемлем и несоразмерен, и этот шаг еще более осложняет непростые немецко-турецкие отношения.

Дениза Юджеля обвиняют в соучастии в террористической организации, в неверной интерпретации данных, пропаганде терроризма. Причина – его комментарии по поводу взлома электронной почты министра энергетики Турции Берата Албайрака.