Президент Грузии поблагодарил иностранных пожарных за помощь

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил благодарность пожарным-спасателям из Армении, Турции, Азербайджана и Беларуси за оказание помощи в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-Джавахети), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Глава государства в среду утром прибыл на место ЧС и лично ознакомился с ситуацией. В тушении пожара в лесу, который бушует с 20 августа, участвуют шесть вертолетов и специальный самолет. Два вертолета принадлежат погранполиции Грузии, один — спасательной службе Азербайджана, два вертолета и самолет на помощь Грузии прислала Турция, а еще один вертолет — Беларусь. Армения и Азербайджан отправили в Грузию своих пожарных.

"Мы увидели сколько искренних друзей у Грузии, сколько искренних друзей у грузин — армяне, азербайджанцы, турки, белорусы. Позицию зафиксировали наши европейские и американские партнеры", — сказал Маргвелашвили журналистам.

Президент поблагодарил все страны за оказанную помощь и отметил, что это очень радостно и важно.

Что же касается ситуации в Боржоми-Харагаульском лесу, то, по словам президента, пожарные успешно борются с огнем.

"Исходя из ареала, интенсивные работы продолжаются. Вы видите в эти минуты, что огонь, фактически, ликвидирован, однако необходимо очень много времени для обработки этой территории до конца. Люди работают в 24-часовом режиме, не покладая рук. Большое спасибо им еще раз", — отметил глава государства.





