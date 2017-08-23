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Армения с воодушевлением встречает чемпионов мира: прямой эфир


Сборная Армении по борьбе греко-римского стиля прибыла на родину. Как передает «Арменпресс», сборная Армении по борьбе греко-римского стиля, возглавляемая Левоном Джулфалакяном, завоевала 2 золотые медали, и в а/п «Звартноц» болельщики с воодушевлением встречают чемпионов мира Максима Манукяна (80 кг ) и Артура Алексаняна (98 кг).

Сборная Армении по борьбе греко-римского стиля, возглавляемая Левоном Джулфалакяном, набрала  28 очков и заняла в командном зачете на первенстве мира 6-е место.

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