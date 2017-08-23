Нетаньяху на встрече с Путиным назвал усиление позиций Ирана в Сирии угрозой всему миру

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление позиций Ирана в Сирии является угрозой для Израиля и всего мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Это представляет из себя угрозу для Израиля, для Ближнего Востока и для всего мира", - сказал он.

По словам премьера Израиля, "Иран находится на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен". Он добавил, что во многом на практике осуществляется контроль Ливана. Нетаньяху обратился к Путину, отметив, что совместные усилия, направленные на победу над ИГИЛ очень важны. "Но отрицательная вещь в том, что где ИГИЛ побеждаем и исчезает [терроризм] входит туда Ирак, - сказал Нетаньяху. - Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день грозить уничтожением государству Израиль, он вооружает террористические организации, поощряет, инициирует террор".