На основе уголовного дела, возбужденного по поводу пожара в Вайоц Дзоре, жителю Вайоцдзорской области предъявлено обвинение

В результате мер, принятых в рамках расследуемого в следственном управлении СК по Вайоцдзорской области уголовного дела, выяснена причина пожара близ села Артаван.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.



Пожар на зеленых территориях близ села Артаван вспыхнул 10-го августа. Позже огонь распространился на лесные массивы хозяйства Сараван. 15-го августа возгорание удалось локализовать, а утром 16-го августа пожар был потушен.



В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам части 2-й статьи 186-й и части 1-й статьи 297-й Уголовного кодекса Армении, предпринят ряд следственных действий, по итогам которых выяснилось, что пожар возник из-за искр, вылетевших из глушителя неисправной машины.



В ходе предварительного следствия получены данные о том, что житель села Артаван отправился на территории с травяным покрытием на неисправном и непригодном к эксплуатации автомобиле марки "ВАЗ 21011". Для того, чтобы набрать скорость для подъема на возвышенность, он интенсивно давил на педаль газа, из-за чего из неисправного глушителя выбился сноп искр и возник пожар.



В результате, сгорела территория сенокоса, называемая "Первая бригада", а затем огонь распространился на часть сенокосов общины Заритап и на территорию филиала Сараван Вайоцдзорского лесного хозяйства ГНКО "Армлес" площадью в 300 га.



На основе полученных достаточных доказательств, жителю Вайоцдзорской области предъявлено обвинение по части 2-й статьи 186-й (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, совершенные ввиду неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности либо причинившие ущерб в особо крупных размерах) и части 1-й статьи 297-й (Уничтожение или повреждение лесов, а также насаждений) Уголовного кодекса Армении.



В его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Был проведен следственный эксперимент с его участием.



Следствие продолжается. Назначены экспертизы.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.